Ограбивший спящего знакомого на Ветеранов отправлен в колонию на 4 года

Общий ущерб составил свыше 74 тыс. рублей.

Прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста, которому вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба, с банковского счета). Об этом сообщили 18 июля в надзорном ведомстве.

Суд установил, что 7 марта фигурант распивал алкоголь вместе с потерпевшим в квартире по проспекту Ветеранов. Когда приятель уснул, он похитил деньги с его расчетного счета, используя мобильное приложение. Злоумышленник перевел 7 тыс. рублей родственнице, а после оформил на друга кредит и обналичил средства с кредитной банковской карты. Общий ущерб составил свыше 74 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан житель Курской области, который ограбил прохожую на 126 тыс. рублей на Большой Конюшенной.

Фото: Piter.TV