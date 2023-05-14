  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан житель Курской области, который ограбил прохожую на 126 тыс. рублей на Большой Конюшенной
Сегодня, 10:41
169
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан житель Курской области, который ограбил прохожую на 126 тыс. рублей на Большой Конюшенной

0 0

Мужчина выхватил из рук женщины сумку с ноутбуком, наушниками и 10 тыс. рублей.

Полиция Центрального района задержала жителя Курской области, который ограбил прохожую. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям 17 июня обратилась 28-летняя женщина с заявлением о том, что на Большой Конюшенной улице неизвестный выхватил из ее рук сумку. Там находились ноутбук, наушники и 10 тыс. рублей. Общий ущерб составил 126 тыс. рублей. 

Через несколько минут по подозрению в совершении преступления поймали 27-летнего приезжего. Его доставили в отдел для разбирательства. 

Ранее на Piter.TV: рецидивиста осудили за кражу телефона в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: большая конюшенная улица, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии