Задержан житель Курской области, который ограбил прохожую на 126 тыс. рублей на Большой Конюшенной

Мужчина выхватил из рук женщины сумку с ноутбуком, наушниками и 10 тыс. рублей.

Полиция Центрального района задержала жителя Курской области, который ограбил прохожую. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к правоохранителям 17 июня обратилась 28-летняя женщина с заявлением о том, что на Большой Конюшенной улице неизвестный выхватил из ее рук сумку. Там находились ноутбук, наушники и 10 тыс. рублей. Общий ущерб составил 126 тыс. рублей.

Через несколько минут по подозрению в совершении преступления поймали 27-летнего приезжего. Его доставили в отдел для разбирательства.

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Фото: Piter.TV