Рецидивиста осудили за кражу телефона в Петербурге

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 17 июня в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в ноябре прошлого года обвиняемый нашел на Бухарестской улице чужой мобильный телефон. Злоумышленник принес его домой, осмотрел и решил оставить себе. В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Устройство он подобрал в луже на пешеходном переходе.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год в колонии-поселении.

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