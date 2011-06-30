  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивиста осудили за кражу телефона в Петербурге
Сегодня, 14:59
197
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивиста осудили за кражу телефона в Петербурге

0 0

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 17 июня в надзорном ведомстве. 

Суд установил, что в ноябре прошлого года обвиняемый нашел на Бухарестской улице чужой мобильный телефон. Злоумышленник принес его домой, осмотрел и решил оставить себе. В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Устройство он подобрал в луже на пешеходном переходе. 

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год в колонии-поселении. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала подозреваемого в краже из ломбарда на 1 млн рублей в Пушкине. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии