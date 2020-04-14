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Полиция задержала подозреваемого в краже из ломбарда на 1 млн рублей в Пушкине
Сегодня, 10:39
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Полиция задержала подозреваемого в краже из ломбарда на 1 млн рублей в Пушкине

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Злоумышленник похитил металлический ящик с деньгами и золотым кольцом.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже из ломбарда в Пушкине. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 13 июня поступило сообщение о хищении из ломбарда на Привокзальной площади металлического ящика с деньгами и золотым кольцом. Злоумышленник отжал стеклопакет и проник в помещение. Общий размер материального ущерба составил 1 млн рублей. 

На улице Маршала Тухачевского 14 июня по подозрению задержали 44-летнего рецидивиста, мужчина помещен в ИВС. 

Ранее на Piter.TV: более 9 тыс. рублей потратил житель Васильевского острова с найденной банковской карты. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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