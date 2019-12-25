Более 9 тыс. рублей потратил житель Васильевского острова с найденной банковской карты

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб потерпевшему.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), рассказали 16 июня в надзорном ведомстве.

В июне прошлого года обвиняемый подобрал на улице чужую банковскую карту и начал покупать продукты и алкоголь. За несколько часов мужчина совершил 13 безналичных операций в различных магазинах на общую сумму свыше 9 тыс. рублей. Он признал вину и возместил ущерб потерпевшему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: рецидивист потратил с карты пенсионерки 34 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV