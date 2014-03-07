Рецидивист потратил с карты пенсионерки 34 тыс. рублей в Петербурге

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские задержали рецидивиста, который отоварился в магазинах по чужой банковской карте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Фрунзенского района 1 апреля обратилась 73-летняя жительница дома 10 по улице Турку, заявившая, что обнаружила утрату своей карты. С нее были оплачены покупки в различных магазинах на сумму 33,9 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По подозрению в совершении этого преступления 7 апреля задержали 35-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за кражи. Он помещен в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца подозревают в краже денег с банковской карты пожилого мужчины. Злоумышленника поймали на проспекте Пятилеток.

Фото: Piter.TV