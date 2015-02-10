Петербуржца подозревают в краже денег с банковской карты пожилого мужчины

Подозреваемый оплатил покупки в магазине с чужой карты.

Полиция Красногвардейского района задержала 62-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в краже денег с банковской карты у 77-летнего пенсионера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 12 февраля в полицию обратился пенсионер, проживающий в доме 26 по улице Коммуны, сообщив о пропаже банковской карты. Позже он обнаружил, что с его счета было списано 4716 рублей в результате ряда мелких покупок в различных магазинах.

По данному факту было возбуждено уголовльное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). 20 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан у дома 16 корпус 2 по проспекту Пятилеток. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

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Фото: Piter.TV