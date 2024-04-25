В Петербурге задержан рецидивист со стажем, обокравший квартиру на улице Марата

Полиция оперативно поймала вора.

Полиция задержала 56-летнего жителя деревни Кипень Ломоносовского района Ленинградской области, подозреваемого в квартирной краже в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

21 февраля в полицию Центрального района обратился 26-летний житель дома 72 по улице Марата, сообщивший о том, что из его квартиры были похищены два ноутбука "Макбук". Ущерб потерпевший оценил в 178 000 рублей. По словам заявителя, злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий 22 февраля подозреваемый был задержан возле одного из домов по Нарвскому шоссе в деревне Кипень. Похищенное имущество изъято. Задержанный оказался рецидивистом, имеющим за плечами около десятка судимостей.

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Фото: Piter.TV