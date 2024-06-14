Под Тосно домушник совершил серию краж в частных домах

Подозреваемым оказался житель Нижнего Новгорода.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали 51-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в совершении краж с проникновением в частные дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержание произошло 27 июня на 672 км трассы М-10.

По данным ведомства, мужчина подозревается в краже имущества на сумму 116 тысяч рублей из дома в деревне Померанье Тосненского района, куда он проник через окно. В ходе проверки установлена его причастность к ещё одному аналогичному преступлению в том же районе, где похищено имущество на 25 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением). В настоящее время проверяется возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям в регионе. Подозреваемый содержится под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что неизвестный стрелял по окнам жилых домов на Окуловской улице.

Фото: Piter.TV