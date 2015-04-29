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Неизвестный стрелял по окнам жилых домов на Окуловской улице
Сегодня, 14:09
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Неизвестный стрелял по окнам жилых домов на Окуловской улице

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Стрелявшего разыскивает полиция.

В полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга 27 июня поступило заявление о повреждении оконного стекла в доме №4 на Окуловской улице. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического оружия по фасаду здания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и принимает меры к розыску злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жителей района просят сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках стрелка, по телефонам дежурной части. Ведомство напоминает, что за стрельбу в населенных пунктах предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина избил фельдшера скорой помощи в Колпино.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургская полиция, стрелок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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