Неизвестный стрелял по окнам жилых домов на Окуловской улице

Стрелявшего разыскивает полиция.

В полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга 27 июня поступило заявление о повреждении оконного стекла в доме №4 на Окуловской улице. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического оружия по фасаду здания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и принимает меры к розыску злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жителей района просят сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках стрелка, по телефонам дежурной части. Ведомство напоминает, что за стрельбу в населенных пунктах предусмотрена уголовная ответственность.

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Фото: Piter.TV