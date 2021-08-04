Спустя 2 года задержан "домушник", обокравший квартиру на Русановской на 1 млн рублей

Злоумышленник проник в жилище и похитил металлический ящик с денежными средствами и ювелирными изделиями.

Полиция Невского района спустя 2 года задержала "домушника", который совершил кражу из квартиры на Русановской улице, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 5 апреля 2023 года поступила информация о том, что неизвестный проник в жилище и похитил металлический ящик с денежными средствами и ювелирными изделиями на сумму 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В Москве 4 июня по подозрению в совершении этого преступления задержали 44-летнего жителя Саратовской области. Он доставлен в Северную столицу.

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Фото: Piter.TV