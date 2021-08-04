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Спустя 2 года задержан "домушник", обокравший квартиру на Русановской на 1 млн рублей
Сегодня, 11:58
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Спустя 2 года задержан "домушник", обокравший квартиру на Русановской на 1 млн рублей

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Злоумышленник проник в жилище и похитил металлический ящик с денежными средствами и ювелирными изделиями.

Полиция Невского района спустя 2 года задержала "домушника", который совершил кражу из квартиры на Русановской улице, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 5 апреля 2023 года поступила информация о том, что неизвестный проник в жилище и похитил металлический ящик с денежными средствами и ювелирными изделиями на сумму 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 

В Москве 4 июня по подозрению в совершении этого преступления задержали 44-летнего жителя Саратовской области. Он доставлен в Северную столицу. 

Ранее на Piter.TV: у пассажира Пулково украли телефон в бизнес-зале. 

Фото: Piter.TV 

Теги: домушник, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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