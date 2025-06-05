У пассажира Пулково украли телефон в бизнес-зале

Отделом дознания линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 Уголовного кодекса РФ ("кража").

Дежурная смена транспортной полиции получила заявление от пассажира самолета рейсом "Санкт-Петербург — Челябинск", утверждавшего, что у него похитили мобильный телефон. Кража произошла в бизнес-зале аэровокзала, обслуживающего внутренние рейсы.

Осмотр места происшествия силами транспортной полиции результата не принес — устройство не было найдено, сведений о регистрации потерянного гаджета в бюро находок также не имелось. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Оренбурга, следовавший рейсом из Петербурга домой. Установлено, что, находясь в ожидании вылета в бизнес-зале, злоумышленник увидел оставленный на зарядке чужой смартфон. Убедившись, что свидетели отсутствуют, мужчина присвоил аппарат себе и беспрепятственно покинул зал, заняв место в самолёте.

Сотрудники транспортной полиции, прибыв в оренбургский аэропорт, задержали подозреваемого и препроводили его в местное отделение полиции. При личном обыске у задержанного был обнаружен и изъят похищенный телефон.

Телефон будет возвращён владельцу в ближайшем будущем. Отделом дознания линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 Уголовного кодекса РФ ("кража"). В отношении подозреваемого избрана процессуальная мера в виде обязательства являться по требованию правоохранительных органов.

Ранее мы сообщили о том, что в порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО