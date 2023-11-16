Предварительно установлено, что около 2 часов ночи рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в порту. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Около 5 часов утра 1 июня в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте от работников порта поступило сообщение, что в порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов.

Предварительно установлено, что около 2 часов ночи рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. Была обнаружена утечка около 50-100 килограмм нефтепродуктов.

В настоящее время последствия разлива устранены, сообщено всем заинтересованным лицам. Правоохранителями проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет работник морского порта Петербурга из-за смертельного наезда на тальмана.

Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте