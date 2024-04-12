В ДТП на трассе “Санкт-Петербург - Псков” погиб пешеход

Погибший передвигался по обочине и его не было заметно на дороге.

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом, произошедшего 21 февраля 2025 года около 20:10 на 46-м километре автодороги Р-23 "Санкт-Петербург — Псков" в Гатчинском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на 56-летнего пешехода, который двигался по обочине во встречном направлении вне населённого пункта и вне зоны пешеходного перехода. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, что пешеход был одет в тёмную одежду и не имел светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV