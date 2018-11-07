В Петербурге у пятилетнего ребёнка произошла остановка сердца после ужина

Врачи прибыли оперативно, но спасти мальчика не удалось.

В Санкт-Петербурге скончался пятилетний мальчик. Ему стало плохо дома после ужина, сообщает 78.ru.

По информации источника, инцидент произошёл на улице Маршала Захарова. После ужина у ребёнка началась рвота, судороги, он начал задыхаться и обмяк. Прибывшие через пять минут медики скорой помощи доставили мальчика в больницу в состоянии клинической смерти в 23:15. В 23:45 была констатирована смерть.

Предварительно у ребёнка диагностировали остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врождённую глаукому и задержку психомоторного развития. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Шушар отобрал три банки пива у прохожего на уголовный срок.

Фото: Piter.TV