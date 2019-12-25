Следком проводит проверку после смерти школьника от менингита

Родители не обращались за помощью четыре дня.

Следователи Приморья организовали проверку после смерти школьника от инфекции. 10-летний мальчик погиб в поселке Ярославском Хорольского округа от менингита. Об этом сообщает "Российская газета".

Известно, что трагедия произошла 3 мая. Состояние ребенка стремительно ухудшалось. Скорая помощь по приезде констатировала смерть. Следователям предстоит оценить соблюдение закона о несовершеннолетних, а также своевременность и полноту оказания медпомощи. Отмечается, что новых случаев заболевания в регионе не фиксировали.

Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может быть инфекционным (вызванным бактериями, вирусами, грибками, паразитами) или неинфекционным (например, при аутоиммунных заболеваниях, онкологических процессах). Кроме того, может привести к тяжёлым последствиям, включая неврологические нарушения, потерю когнитивных способностей, инвалидность и даже летальный исход.

Ранее сообщалось, что родители ребенка не обращались к врачам четыре дня. По данным Минздрава, мальчику стало плохо еще 30 апреля, однако его родители не спешили в больницу. Вероятной причиной смерти стал менингит. Доследственная проверка проводится по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.

