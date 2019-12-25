Новых случаев заболевания менингитом в Приморье не выявлено.

Ребенку, умершему в школе Хорольского округа Приморского края, стало плохо еще 30 апреля, однако его родители не обращались за медицинской помощью. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления министерств по здравоохранению. Ранее следственные органы начали проверку по факту смерти школьника. Вероятной причиной смерти мальчика стал менингит. Доследственная проверка проводится по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.

Предварительно установлено, что днем 3 мая 2026 года 10-летний мальчик почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате менингококковой (менингитной) инфекции. пресс-служба Минздрава РФ

Напомним, что 3 мая 2026 года, в пгт Ярославский зафиксирована смерть ребенка 2015 года рождения. Прибывшая на место инцидента бригада скорой помощи констатировала летальный исход у пациента. В пресс-службе Минздрава по краю уточнили, что сейчас проводятся исследования точной причины смерти несовершеннолетнего. Несколько человек были госпитализированы с признаками назофарингита. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. Удалось обследовать контактных лиц (дети, педагоги, родители), а также организована вакцинация по эпидемиологическим показаниям. В общей сложности врачи привили 22 человека, включая трех медработников, двух учителей, 13 детей и четырех человек-родственников.

