Ранее судимый житель Шушар отобрал три банки пива у прохожего на уголовный срок

Возбуждено уголовное дело по статье "грабёж".

Полиция Невского района Санкт-Петербурга задержала 30-летнего жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении 53-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 17 февраля 2025 года в полицию обратился 53-летний мужчина, проживающий в доме 140 по проспекту Обуховской Обороны, с заявлением о том, что 6 февраля вечером у него возле первого подъезда его дома неизвестный отобрал три банки пива и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж).

21 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого возле дома 2 по Рыбацкому проспекту. Задержанным оказался ранее судимый 30-летний житель посёлка Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

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Фото: Piter.TV