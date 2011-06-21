Бастрыкин поручил проверить информацию о хостеле для мигрантов в центре Петербурга

Ему пожаловались жители многоквартирного дома на улице Коломенской.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении миграционного законодательства в Центральном районе Санкт-Петербурга.

По данным издания, поводом для проверки стало сообщение, поступившее в комментариях на странице приемной Председателя СК России в социальной сети "ВКонтакте". Жители многоквартирного дома на улице Коломенской жалуются на то, что в арендуемых ООО "АГС" офисах организован хостел для мигрантов. Они утверждают, что иностранные граждане систематически нарушают общественный порядок и режим тишины, вызывая опасения за безопасность жильцов дома. При этом, по словам жильцов, их обращения в органы власти не принесли результатов.

В связи с этим в Следственном комитете организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин взял ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

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Фото: СК России