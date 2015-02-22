Раскрыты подробности об убийце девушки, чей труп был найден под Гатчиной

В конце февраля подозреваемый, представившись другим именем, увёз девушку на своей машине в неизвестном направлении. По версии следствия, в автомобиле он нанёс жертве множество травм с помощью монтировки.

В Таджикистане был арестован мужчина, подозреваемый в убийстве молодой девушки в Гатчине. Вскоре он по видеосвязи сообщил петербургским полицейским, где спрятал тело жертвы. Её брат обратился в полицию, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по факту убийства. Следственный комитет сообщает, что тело с множественными травмами было найдено в Гатчинском районе, недалеко от деревни Романовка. Обстоятельства убийства были выяснены благодаря онлайн-допросу задержанного.

Как пишет spb.aif.ru, погибшая, 32-летняя сотрудница магазина, исчезла более двух недель назад. В конце февраля подозреваемый, представившись другим именем, увёз девушку на своей машине в неизвестном направлении. Как только полиция получила информацию, он уже покинул Россию и вернулся в Таджикистан. По версии следствия, в автомобиле он нанёс жертве множество травм с помощью монтировки. У девушки была обнаружена рана на подбородке. Эксперты устанавливают причины смерти.

Подозреваемый проживал в Петербурге более десяти лет, имел судимость за тяжкое преступление и был депортирован, но позже вернулся в Россию, изменив имя.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в интимном салоне на Кораблестроителей.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу