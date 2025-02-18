Мигранта подозревают в убийстве соотечественницы в Петербурге

В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания.

В Ленобласти нашли тело женщины, которая пропала в начале февраля. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

К правоохранителям 4 февраля обратился брат погибшей с заявлением о ее пропаже. По подозрению в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержан знакомый женщины, выехавший к себе на родину.

В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания. По словам мигранта, он убил свою соотечественницу 2 февраля. На месте, указанном фигурантом, в овраге у дороги, ведущей в Романовку, обнаружили труп с признаками насильственной смерти.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены экспертизы, в том числе медицинская.

Ранее на Piter.TV: появилось видео задержания подозреваемого в убийстве на улице Композиторов.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу