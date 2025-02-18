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Мигранта подозревают в убийстве соотечественницы в Петербурге

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В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания.

В Ленобласти нашли тело женщины, которая пропала в начале февраля. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

К правоохранителям 4 февраля обратился брат погибшей с заявлением о ее пропаже. По подозрению в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержан знакомый женщины, выехавший к себе на родину. 

В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания. По словам мигранта, он убил свою соотечественницу 2 февраля. На месте, указанном фигурантом, в овраге у дороги, ведущей в Романовку, обнаружили труп с признаками насильственной смерти. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены экспертизы, в том числе медицинская. 

Ранее на Piter.TV: появилось видео задержания подозреваемого в убийстве на улице Композиторов. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: романовка, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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