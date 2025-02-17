Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве на улице Композиторов

Предположительно, он убил своего знакомого ножом ударом в грудь.

Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве 35-летнего знакомого на улице Композиторов.

Напомним, что днем 16 февраля между двумя мужчинами произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку. Один из мужчин ударил другого ножом в область груди. Пострадавший просил помощи у прохожих. Ему вызвали скорую помощь, однако уже в больнице он скончался от полученных травм.

Отмечалось, что 45-летний подозреваемый был неоднократно судим в прошлом. Он проходил по статьям о краже человека, мошенничестве и наркотиках. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в его отношении нового уголовного дела.

Ранее мы писали, что полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на цветочный магазин на той же улице Композиторов.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу