Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в интимном салоне на Кораблестроителей

Ранее там обнаружили несовершеннолетнюю девушку, которую склоняли к занятию проституцией.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по факту проверки в интимном салоне на улице Кораблестроителей, где работали несовершеннолетние, – рассказали в пресс-службе Следкома.

Ранее петербургское МВД опубликовало видео из салона, которым управлял гражданин Китая. Правоохранители задержали 34-летнего организатора и трех девушек в возрасте 19-24 лет, а также одну 17-летнюю девушку. Услуги сексуального характера в этом заведении предоставляли только гражданам Китая.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Следственный комитет России

Ранее мы писали, что за 2024 год количество правонарушений, связанных с проституцией сократилось в 3,5 раза.

Фото: СК России