Опубликовано видео из салона интимных услуг на Кораблестроителей

Он был замаскирован под караоке-клуб.

Полицейские Петербурга пресекли деятельность иностранца, подозреваемого в организации и вовлечении в занятие проституцией. Пресс-служба МВД показала оперативное видео из салона интимных услуг.

Напомним, в салоне интимных услуг 14 февраля полицейские задержали 34-летнего гражданина КНР, трех девушек в возрасте 19-24 лет и одну 17-летнюю девушку.

Иностранец изобличен в том, что в помещении на Кораблестроителей он оборудовал якобы караоке-клуб, затем пригласил девушек и женщин, в том числе несовершеннолетних, и организовал в этом помещении бордель. Услуги интимного характера предоставлялись только гражданам Китая.

В отношении задержанных девушек составлены административные протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ.

Организатор привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: МВД