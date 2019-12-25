В Петербурге с начала 2021 года рассмотрели 288 дел о занятии проституцией

В первой половине 2021-го года мировые судьи рассмотрели в Петербурге 228 дел по статье "Занятие проституцией". В объединенной пресс-службе судов Петербурга рассказали о подобных делах.
Никита Сергеев наносил на асфальт рекламу услуг интимного характера. За это он получал 2 тысячи рублей в день. Штраф составил тоже 2 тысячи. Это максимальное наказание за нарушение статьи 6.11 КоАП РФ.
Гражданин Гончаров сопровождал девушек до сауны, а затем забирал их. Там оказывали услуги сексуального характера. Мария и Камилла получали по 6 тысяч рублей в час на двоих. Всех троих оштрафовали на 6 тысяч.
Похожая история была и у Мухамедова. Он не только встречал девушек, но и открывал дверь клиентам, оценивал их внешний вид, отвечал за безопасность девушек. За 12 часов работы мужчине платили 1500 рублей. Штраф составил 2 тысячи рублей.
Некоторые подсудимые объяснили свое поведение трудным финансовым положением.
Ранее стали известны районы Петербурга, в которых чаще всего ловили за занятием проституцией.
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Pexels
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