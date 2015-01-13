Росприроднадзор напомнил грибникам о запрете на сбор краснокнижных грибов

В числе особо охраняемых видов — саркосома шаровидная, летний трюфель, опёнок чеканный, чаудинский белый гриб и другие.

С началом грибного сезона Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора напомнило грибникам о действующих правилах сбора лесных даров.

На территории региона чаще всего встречаются подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички и сыроежки. Эти грибы не охраняются государством и не включены в Красные книги России и Ленинградской области — собирать их для личного пользования можно свободно и без оформления разрешений. Однако при заготовке грибов в коммерческих целях необходимо заключать договор аренды лесного участка, как того требует Лесной кодекс.

Росприроднадзор также обращает внимание на то, что в федеральную Красную книгу включены 42 вида грибов, сбор которых запрещён. Нарушителям грозит административная ответственность. В числе особо охраняемых видов — саркосома шаровидная, летний трюфель, опёнок чеканный, чаудинский белый гриб и другие. Особое внимание специалисты уделили рядовке мацутакэ — за незаконный оборот этого вида предусмотрена уже уголовная ответственность. Гриб с характерной коричневой шляпкой и пряным ароматом растёт в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Сахалине.

Перед походом в лес специалисты советуют заранее изучить перечень охраняемых грибов, чтобы избежать нарушений и не нанести вред редким видам.

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Фото: pxhere