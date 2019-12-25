Названы районы Петербурга, в которых чаще всего ловили за занятием проституцией

Наказание предусматривает административную ответственность.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, в каких районах города чаще всего выявляли участников незаконного интимного бизнеса. Ведомство поделилась статистикой с "Невскими Новостями".

В Московском районе было составлено 7 протоколов за доход от занятия проституцией, по 6 протоколов — в Центральном и Выборгском районах. Речь идет о нарушении статьи 6.12 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей или арест от 10 до 15 суток. Наказывают сутенеров и лиц, которые опекают женщин легкого поведения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Коллонтай полицейские накрыли бордель спустя сутки после его открытия.

Фото: Piter.TV