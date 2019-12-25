Завлекали в проституцию школьниц: в Иркутске обезвредили банду сутенеров

При задержании у членов ОПГ нашли оружие и крупные суммы наличных.

В Иркутской области задержали банду сутенеров, вовлекавших несовершеннолетних девушек в занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, фигурантами дела стали 11 местных жителей в возрасте от 22 до 45 лет. Среди задержанных — два лидера и девять активных участников. Один из главарей банды пытался сбежать в Монголию, но его успели задержать.

Подозреваемым предъявили обвинения в зависимости от роли и степени участия в организации занятия проституцией. Девять человек сейчас находятся под арестом, еще двух отправили под домашний арест.

По версии следствия, в период с 2019 по 2026 год преступники организовали нелегальные фирмы. В них нанимали администраторов, водителей, охранников и также девушек, в том числе несовершеннолетних, для оказания услуг сексуального характера.

Ранее депутат Виталий Милонов провёл рейды по публичным домам и заявил о коррупционной схеме, позволяющей нелегалам оставаться в России.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)