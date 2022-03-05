В СК подтвердили обнаружение тела пропавшего на сплаве в Приангарье

Следователи рассказали о нахождении тела погибшего мужчины.

Следственный комитет России подтвердил обнаружение тела второго мужчины, который пропал на сплаве в Иркутской области 3 июля. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы надзорного ведомства по региону. Накануне специалисты объявили о нахождении тела. В настоящее время ведутся судебно-медицинские экспертизы, продолжается расследование уголовного дела.

Вечером в селе Баклаши Шелеховского района на берегу реки Иркут обнаружено тело второго мужчины, утонувшего 3 июля. Проведена процедура опознания. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что группа участников сплава состояла из 172 человек. Во время привала 3 июля четырехлетнего мальчика унесло течением. В воду за ребенком бросились двое мужчин, но их также унесло течением. Днем 9 июля на реке Иркут обнаружены тела четырехлетнего ребенка и первого мужчины. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас организатор туристического сплава задержан. Судебная инстанция назначила подозреваемому запрет определенных действий.

МВД: еще одна школьница пропала в Кызыле.

Фото: Piter.tv