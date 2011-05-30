МВД: еще одна школьница пропала в Кызыле

В полиции считают, что случаи не связаны друг с другом.

Российские правоохранительные органы сообщили о том, что еще одна школьница исчезла в Кызыле. Пропажа пятнадцатилетней школьницы на территории российского региона Тува никак не связана с более ранним исчезновением двух девочек от первого июля. Соответствующий комментарий журналистам дали в пресс-службе регионального управления МВД. Ранее в полиции уведомили общественность о том, что 4 июля в Кызыле пропала девочка 2011 года рождения. Несовершеннолетняя вышла из дома, после чего ее больше не видели. Немногим ранее еще девочки (12 лет и 13 лет) пропали в том же городе. Сейчас их разыскивает свыше одной тысячи человек. По факту произошедшего ведется уголовное дело. Зона поиска расширена на сотни километров.

Это совершенно разные, никак между собой не связанные истории. пресс-служба МВД по Туве

Позже оперативники уведомили о том, что разыскиваемая девочка найдена. В период своего отсутствия девочка бродяжничала на территории города Кызыла. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Известно, что ребенок воспитывается в неполной семье, ранее она неоднократно уходила из дома. Сотрудниками ПДН школьница будет поставлена на профилактический учет.

Более 100 человек штурмовали дом в Туве в надежде найти пропавших девочек.

Фото: Piter.tv