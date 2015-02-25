Более 100 человек штурмовали дом в Туве в надежде найти пропавших девочек

Женщина заявила, что там якобы находятся пропавшие школьницы.

В Кызыле продолжаются поиски двух пропавших девочек. Десятки местных жителей окружили частный дом, на который указала ясновидящая. На месте происшествия работала полиция, сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.

Ясновидящая рассказала в соцсетях про частный дом в районе Колхозной улицы, недалеко от места жительства пропавших девочек. Шаманка убедила людей, что именно там могли находиться дети.

После этого местные жители окружили здание и пытались взять его штурмом. Всего на месте собралось приблизительно около 100 человек.

В ведомстве отметили, что этот дом непричастен к исчезновению школьниц. Правоохранителям понадобилось некоторое время для того, чтобы успокоить толпу. Руководитель регионального СК Константин Столбин сообщил, что на данный момент есть три версии пропажи девочек, среди них утопление.

Две подруги пропали 2 июля. Позже сотовые телефоны пропавших детей нашли на берегу реки Енисей и обувь одной из них. Правоохранители и волонтеры продолжают поиски девочек.

Видео: MAX/СендИ NEWS