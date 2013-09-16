Две 13-летние девочки пропали в Туве

Школьницы ушли на прогулку 1 июля и не вернулись.

В Республике Тыва продолжаются поиски двух 13-летних девочек, которые пропали 1 июля. Информацию о пропавших детях опубликовали в Telegram-канале МВД по Республике Тыва.

Согласно ориентировке, в день исчезновения одна из девочек была одета в синие джинсовые шорты, белую футболку, белые тапочки и носки. Волосы собраны в хвост. Приметы другой пропавшей не сообщались.

Предварительно установлено, что подруги вышли из дома в понедельник около 18:00 с улиц Буренской и Листвянка. По словам близких, девочки часто приходили на территорию школы № 12 в Кызыле. Они всегда предупреждали родителей, куда уходят на прогулку.

Позже стало известно, что сотовые телефоны пропавших детей нашли на берегу реки Енисей, недалеко от их мест жительства по улице Колхозной. Спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону. Поиски девочек продолжаются.

Ранее в Невском районе Петербурга во время прогулки потерялся пятилетний ребенок.

Фото: МЧС Республики Тыва