Появилось видео с места обнаружения тела пропавшей в Туве девочки

В Туве нашли тела пропавших 12-летних подруг

Тело ребенка нашла лодочная группа, которая участвовала в поисках пропавших на прошлой неделе девочек в Республике Тува. Видео с места обнаружения опубликовал СендИ NEWS.

На месте уже работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят необходимые мероприятия по опознанию.

В Центре управления в кризисных ситуациях сообщили о том, что вблизи села Ийи-Тал Улуг-Хемского района нашли еще одно тело. Предположительно, это вторая девочка. МВД по республике Тува подтвердило информацию об обнаружении пропавших детей.

Две 12-летние девочки бесследно исчезли 1 июля. По данным следствия, они ушли из дома на улице Буренской около 17:00 и отправили в сторону улицы Колхозной. После этого о подругах ничего неизвестно.

Во время поисков на берегу протоки Енисея волонтеры обнаружили мобильные телефоны и обувь обеих школьниц. Также спасатели обследовали 5,5 тысяч квадратных метров дна реки.

Видео: MAX/СендИ NEWS