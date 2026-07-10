СК: предварительной причиной гибели двух девочек в Туве стало утопление

Тела детей нашли 9 июля в реке, родители их опознали.

Следствие озвучило предварительную причину гибели двух девочек, пропавших в Тыве 1 июля. По предварительной версии, обе школьницы утонули, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Для установления точной причины смерти эксперты назначили судебно-медицинские экспертизы, результаты которых подтвердили отсутствие на телах погибших школьниц признаков насильственной смерти. Родители опознали найденные тела своих дочерей. В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Две 12-летние девочки пропали 1 июля в Кызыле. Сотрудники полиции, спасатели и волонтеры искали пропавших больше недели. Позже в районе дамбы были обнаружены мобильные телефоны пропавших и их обувь.

В минувший четверг лодочники нашли тела несовершеннолетних рядом с берегом Енисея. В поисковой операции было задействовано свыше тысячи человек. Власти Тувы окажут семьям погибших материальную помощь.

Видео: СУ СК России по Республике Тува