В Туве в реке Енисей нашли тело одной из пропавших девочек

Тело обнаружили лодочники, которые исследовали акваторию реки.

В районе села Сукпак Кызылского района в реке Енисей обнаружено тело, предположительно, одной из двух пропавших 1 июля в Кызыле девочек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Тыва.

Соответствующее сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:00 по местному времени. Сейчас личность устанавливается, на место оперативно выехало руководство республиканского ГУ МЧС России. В МВД также подтвердили информацию об обнаружении пропавших детей.

Поиски двух 13-летних девочек уже больше недели продолжаются в Кызыле. Девочек разыскивает свыше тысячи человек. На прошлой неделе десятки местных жителей пытались штурмовать частный дом, на который указала ясновидящая. Шаманка рассказала в соцсетях, что там могут находится пропавшие школьницы. Позже у дамбы на Енисее нашли их мобильные телефоны и обувь одной из девочек.

Видео: МВД по Республике Тува