Пятилетний ребенок потерялся во время прогулки в Невском районе

Росгвардейцы в Невском районе нашли пятилетнего ребенка, который во время прогулки убежал от матери. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 25 сентября в полицию поступила информация о том, что на детской площадке пропал мальчик. По словам матери, она ненадолго отвлеклась, после чего не заметила, как малыш убежал. Приметы пропавшего передали всем дежурным нарядам.

Потерявшегося ребенка обнаружили на Русановской улице и передали родителям.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти