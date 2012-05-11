Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Михаил Евраев отменил временные ограничения проезда.

Проезд транспортных средств на выезде из Ярославля в сторону Москвы снова открыт. Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор российского региона Михаил Евраев своим подписчикам.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Михаил Евраев, губернатор Ярославской области

Напомним, что утром стало известно о том, что движение автомобильного транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы страны было временно прекращено. Такое постановление принималось местными властями в целях обеспечения безопасности. Чиновники призывали граждан воздержаться от поездок в данном направлении, а также посещении окрестностей до отмены сигнала "Беспилотная опасность". Также Михаил Евраев упоминал, что в связи с перекрытием Московского проспекта вносились изменения в работу маршрутов общественного транспорта. Автобусы временно выполняли рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Кроме этого осуществлялись укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала. А межмуниципальные автобусные маршруты, проходящие по перекрытому участку дороги, временно не выполняли свои рейсы.

Губернатор Евраев 7 июля писал о том, что отражена атака на Ярославский НПЗ, сбито более 70 дронов.

Фото: Макс / Михаил Евраев