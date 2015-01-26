Губернатор Евраев: отражена атака на Ярославский НПЗ, сбито более 70 дронов

Российские ПВО и РЭБ сбили БПЛА противника в ночь на 7 июля.

Над территорию Ярославской области более 70 уничтоженных ночью украинских беспилотников пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор российского региона Михаил Евраев своим подписчикам. Ранее эксперт говорил о том, что в темное время суток на подлете к Ярославлю силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (ПВО и РЭБ) успешно отражена массовая атака БПЛА противника. В результате удалось ликвидировать свыше 70 дронов. Осколочные ранения получили два человека. Пациенты были оперативно госпитализированы с места событий. В настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Михаил Евраев, губернатор Ярославской области

Губернатор дополнительно выразил благодарность всем тем, кто участвовал в отражении вражеской атакив ночь на 7 июля.

В России разрешили продажу бензина Евро-3: чем опасна новая марка для авто.

Фото: Telegram / Михаил Евраев