Два владельца новых Lada выиграли по миллиону рублей

Сбер подвёл итоги розыгрыша среди покупателей автомобилей Lada.

Сбер и дочерняя компания СберСтрахование подвели итоги совместной промоакции для покупателей автомобилей марки Lada. Двое автовладельцев из Москвы и Архангельска, оформившие кредит на новые машины отечественного бренда вместе с полисом автострахования, стали обладателями денежных призов в размере 1 миллиона рублей каждый.

Розыгрыш проводился среди владельцев кредитных договоров, заключённых в период с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Для участия в акции необходимо было оформить программу страхования "Безопасное авто" к своему автокредиту в дилерских центрах.

Оба победителя приобрели машины в автосалонах своих родных городов. Согласно правилам розыгрыша, победители смогут потратить денежные призы по собственному усмотрению.

Полис "Безопасное авто" разработан для покупателей автомобилей в кредит. Полис действует на протяжении всего срока кредитования — от 12 до 120 месяцев. Программа покрывает широкий спектр рисков, включая расходы на лечение и восстановление здоровья после ДТП, транспортировку, ремонт шин, дисков и других комплектующих, а также предусматривает опцию визита близкого человека или присмотра за детьми при наступлении страхового случая.

Ффото: предоставлено пресс-службой Сбера