В России разрешили продажу бензина Евро-3: чем опасна новая марка для авто

Кабмин временно смягчил экологические требования к топливу, разрешив выпуск бензина и дизеля с повышенным содержанием серы — до 150 мг/кг и 350 мг/кг соответственно. Мера направлена на предотвращение дефицита и стабилизацию рынка, но вызывает вопросы у владельцев современных автомобилей.

Правительство России приняло постановление №819 от 2 июля 2026 года, которым до 31 декабря включительно разрешается выпуск в обращение автомобильного бензина и дизельного топлива с параметрами, соответствующими стандарту Евро-3. Формально топливо сохраняет маркировку К5 (Евро-5), однако по ключевому экологическому показателю — содержанию серы — допускается существенное отступление от действующего технического регламента Евразийского экономического союза, пишет РГ.

Согласно документу, массовая доля серы в бензине не должна превышать 150 миллиграммов на килограмм (вместо 10 мг/кг по стандарту Евро-5), а для дизельного топлива — 350 мг/кг (вместо 10 мг/кг). Также разрешены более высокие доли ароматических углеводородов, некоторых присадок и этанола. Решение принято для повышения надёжности топливообеспечения внутреннего рынка и предотвращения дефицита в условиях внеплановых остановок ряда НПЗ в европейской части страны.

Одновременно правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах с 15 до 10 процентов от объёма производства на период с июля по сентябрь 2026 года. Эта мера направлена на высвобождение объёмов для приоритетных потребителей, прежде всего аграриев в разгар полевых работ.

Топливо с пониженными экологическими характеристиками предназначено исключительно для внутреннего рынка. Его запрещено маркировать единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и поставлять в другие страны союза. Минэнерго будет осуществлять мониторинг производства, отслеживая, какие заводы и в каких объёмах выпускают такое топливо, и ежеквартально отчитываться перед правительством.

Управляющий партнёр NEFT Research Сергей Фролов пояснил, что разрешение на вовлечение в оборот топлива Евро-3 — это вынужденная мера, связанная с необходимостью нарастить производство моторных топлив. Снижение экологического класса позволяет, например, вовлекать высокооктановые компоненты, которые были запрещены или ограничены в Евро-5. При этом октановое число бензина не зависит от экологического класса — бензин Евро-3 и Евро-5 с октановым числом 92 или 95 с точки зрения детонационной стойкости ничем не отличаются.

Для владельцев нетурбированных автомобилей до 2015 года выпуска в целом ничего не изменится — их моторы на Евро-3 будут работать не хуже. Однако для более новых машин, особенно оснащённых турбонагнетателями, повышенное содержание серы более критично. Фролов рекомендует таким владельцам по возможности заправляться топливом Евро-5, а если такой возможности нет — периодически использовать очистители топливной системы и чаще менять моторное масло.

Эксперт Игорь Моржаретто отметил, что около 60 процентов транспорта в России соответствует нормам Евро-3 и ниже, и для таких машин это топливо подходит хорошо. Для более современных высокопроизводительных турбомоторов заправка таким бензином или соляркой не будет смертельной, но злоупотреблять не стоит. Если нет другого топлива, можно залить немного Евро-3 в бак, чтобы доехать до нужной точки, а затем заправиться топливом с лучшими характеристиками. От разовой заправки смертельного ничего не будет.

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Фото: Piter.tv