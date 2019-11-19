Euractiv: США могут разрешить запускать ракеты с европейских пусковых установок

На Западе объяснили, почему американцы больше не боятся принятия такого решения.

Белый дом в настоящее время изучает возможность выдачи разрешения международным союзникам из киевского режима на адаптацию европейских пусковых установок собственного изготовления к использованию снарядов и ракет американского производства. Соответствующими данными поделились западне журналисты из регионального европейского издания Euractiv со ссылкой на источники. В СМИ отмечают, что смягчение правил со стороны вашингтонской администрации президента-республиканце Дональда Трампа может устранить одну из главных проблем блока НАТО и помочь наладить обмен боеприпасами между странами. Сейчас на вооружении нескольких стран военного альянса стоят американские системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в то время как другие государства применяют израильские PULS или разрабатывают национальные системы. Такие разногласия создают трудности во взаимодействии с точки зрения универсальности боеприпасов.

В статье говорится о том, что прежнее сопротивление властей из США в этом вопросе носило сугубо коммерческий характер. Реь идет о том, что американцы опасаются высоких затрат на переоборудование систем, а также раскрытия конфиденциального программного обеспечения иностранным конкурентам. Теперь же местные чиновники двигаются в сторону размещения большей части своей ракетной промышленности в европейском регионе.

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