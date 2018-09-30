Дания отложила проект по производству топлива для ракет ВСУ

Компания Fire Point столкнулась с трудностями при создании завода.

Строительство завода по производству твердого топлива для украинских ракет на территории Дании в рамках проекта компании Fire Point отложено до конца 2027 года. Соответствующими данными с западной аудиторией поделились европейские журналисты из регионального новостного издания Euractiv. По информации от иностранного СМИ, стоимость данного проекта утроилась. Изначально речь шла о цене в 50 миллионов евро, однако сейчас реализация плана заявлена в размере 150 миллионов евро.

Авторы публикации пишут о том, что власти из Копенгагена "сняли более 20 бюрократических преград для создания производства", однако такие решения не помогли. Портал сообщает, что причиной задержки стало то, что местная компания купила для завода здание, которое по своим параметрам безопасности не подходит для производства взрывоопасных и токсичных веществ. Сейчас предприятие намерено построить в Дании здание для завода своими силами.

В Дании скульптуру Путина испортили через несколько часов после установки.

Фото: pxhere.com