На улице Коллонтай полицейские накрыли бордель спустя сутки после его открытия

Владелица заведения слишком активно рекламировала притон.

Сотрудники полиции арестовали 45-летнюю жительницу Петербурга, которая организовала бордель в жилом доме на улице Коллонтай. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 19 августа, безработная петербурженка арендовала квартиру и разместила в ней девушек с целью открыть притон. Спустя сутки заведение посетили сотрудники МВД, которые закрыли бордель. Как отмечают полицейские, женщина очень активно рекламировала дом терпимости, поэтому его обнаружили быстро.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту организации занятия проституцией. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали бабушку-хозяйку борделя.

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