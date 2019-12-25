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В Петербурге задержали бабушку-хозяйку борделя
Сегодня, 15:42
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В Петербурге задержали бабушку-хозяйку борделя

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Пенсионерка арендовала квартиру в Невском районе и открыла дом терпимости.

Сотрудники Росгвардии задержали пожилую даму, которая самостоятельно организовала бордель в Петербурге. Об этом Piter.tv  сообщил источник в правоохранительных органах 17 июля.

По материалам дела, 58-летняя Елена из Украины сняла квартиру в Северной столице на улицы Джона Рида и открыла в ней развратный дом. Бабушка занималась "документацией" в заведении и встречала клиентов. 

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против пенсионерки. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Культуры 74-летняя бабушка убила своего сына.

Фото: Pexels (Rodrigo Feksa)

Теги: бабушка-сутенер
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, Картина дня, Криминальные происшествия,

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