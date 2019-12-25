В Петербурге задержали бабушку-хозяйку борделя

Пенсионерка арендовала квартиру в Невском районе и открыла дом терпимости.

Сотрудники Росгвардии задержали пожилую даму, которая самостоятельно организовала бордель в Петербурге. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 17 июля.

По материалам дела, 58-летняя Елена из Украины сняла квартиру в Северной столице на улицы Джона Рида и открыла в ней развратный дом. Бабушка занималась "документацией" в заведении и встречала клиентов.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против пенсионерки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Культуры 74-летняя бабушка убила своего сына.

Фото: Pexels (Rodrigo Feksa)