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На проспекте Культуры 74-летняя бабушка убила своего сына
Сегодня, 13:03
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На проспекте Культуры 74-летняя бабушка убила своего сына

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По дороге в СИЗО пенсионерке стало плохо. Пожилую женщину госпитализировали.

Во время бытовой ссоры 74-летняя петербурженка убила ножом своего сына в квартире на проспекте Культуры. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мать 47-летнего погибшего задержали. Но в отделение полиции забрать ее не удалось: женщине резко стало плохо, поэтому медики отправили ее в больницу на машине скорой помощи. 

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржец убил ножом товарища и спрятал тело в своей квартире.

Фото: Pexels

Теги: бабушка-убийца, мать убила сына, пр культуры
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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