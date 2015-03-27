На улице Отважных пьяная мать убила сына

В Красносельском районе выпившая пенсионерка убила своего 34-летнего сына. Инцидент произошел на улице Отважных.
По информации Piter.tv, петербурженка после нападения на сына начала просить помощи у прохожих. На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Женщина призналась стражам порядка, что во время семейной попойки она схватила нож и ударила им своего ребенка.
Подозреваемую задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: на Дачном проспекте мужчина напал на школьницу и отнял у нее смартфон.
Фото: Piter.tv
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