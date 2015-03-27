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На улице Отважных пьяная мать убила сына
Сегодня, 11:07
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На улице Отважных пьяная мать убила сына

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В Красносельском районе выпившая пенсионерка убила своего 34-летнего сына. Инцидент произошел на улице Отважных.

По информации Piter.tv, петербурженка после нападения на сына начала просить помощи у прохожих. На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Женщина призналась стражам порядка, что во время семейной попойки она схватила нож и ударила им своего ребенка. 

Подозреваемую задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: на Дачном проспекте мужчина напал на школьницу и отнял у нее смартфон.

Фото: Piter.tv

Теги: мать убила сына, полиция, пьяная женщина, улица отважных
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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