На Дачном проспекте мужчина напал на школьницу и отнял у нее смартфон

Школьнице понадобилась помощь медиков.

Во дворе на Дачном проспекте агрессивный житель Петербурга накинулся с кулаками на ученицу шестого класса. Мужчина ударил ребенка по лицу и отнял телефон, после чего скрылся. Инцидент произошел 2 мая в 17:30.

По информации Piter.tv, школьнице понадобилась помощь медиков. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей щеки. В полицию обратилась мама школьницы.

Спустя несколько дней, 6 мая, стражи порядка задержали хулигана. Подозреваемым оказался 24-летний петербуржец. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе мошенники продавали пенсионерам БАДы под видом лекарств за 250 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv