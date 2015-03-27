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На Дачном проспекте мужчина напал на школьницу и отнял у нее смартфон
Сегодня, 10:56
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На Дачном проспекте мужчина напал на школьницу и отнял у нее смартфон

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Школьнице понадобилась помощь медиков.

Во дворе на Дачном проспекте агрессивный житель Петербурга накинулся с кулаками на ученицу шестого класса. Мужчина ударил ребенка по лицу и отнял телефон, после чего скрылся. Инцидент произошел 2 мая в 17:30. 

По информации Piter.tv, школьнице понадобилась помощь медиков. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей щеки. В полицию обратилась мама школьницы. 

Спустя несколько дней, 6 мая, стражи порядка задержали хулигана. Подозреваемым оказался 24-летний петербуржец. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе мошенники продавали пенсионерам БАДы под видом лекарств за 250 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: дачный проспект, напал на школьницу, отнял телефон, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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