В Невском районе мошенники продавали пенсионерам БАДы под видом лекарств за 250 тыс. рублей

Теперь злоумышленники предстанут перед судом.

В Невском районе злоумышленники обманывали пенсионеров на крупные суммы. Аферисты продавали БАДы под видом лекарств за крупные суммы. Теперь перед судом предстанут 11 подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

С сентября 2017 года по января 2019 года мошенники арендовали офисы в Невском районе, где занимались преступной деятельностью. Представители "компании" обзванивали пожилых горожан и расспрашивали их о болезнях, а затем убеждали купить препараты для лечения.

Стоимость лекарств составляла от 15 до 250 тыс. рублей. Пострадавшими стали 14 человек. Они поверили работникам "социальной службы" и приобрели БАДы. Общий доход нарушителей порядка составил 1,2 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Им займется Выборгский районный суд.

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