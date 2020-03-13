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В Невском районе мошенники продавали пенсионерам БАДы под видом лекарств за 250 тыс. рублей
Сегодня, 9:57
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В Невском районе мошенники продавали пенсионерам БАДы под видом лекарств за 250 тыс. рублей

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Теперь злоумышленники предстанут перед судом.

В Невском районе злоумышленники обманывали пенсионеров на крупные суммы. Аферисты продавали БАДы под видом лекарств за крупные суммы. Теперь перед судом предстанут 11 подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

С сентября 2017 года по января 2019 года мошенники арендовали офисы в Невском районе, где занимались преступной деятельностью. Представители "компании" обзванивали пожилых горожан и расспрашивали их о болезнях, а затем убеждали купить препараты для лечения. 

Стоимость лекарств составляла от 15 до 250 тыс. рублей. Пострадавшими стали 14 человек. Они поверили работникам "социальной службы" и приобрели БАДы. Общий доход нарушителей порядка составил 1,2 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Им займется Выборгский районный суд.

Ранее на PIter.tv: петербуржцам напомнили, как не попасться на удочку мошенников.

Фото: Pexels

Теги: аптека, бады, лечение, медицина, мошенники, пенсионеры, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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