Рецидивист обокрал квартиру на 600 тыс. рублей в Выборгском районе, спустившись с крыши

Мужчина проник в жилище, отжав балконную дверь, и похитил оттуда драгоценные украшения, ювелирные изделия и деньги.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего рецидивиста. Ему вменяют пп. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в июле 2024 года обвиняемый спустился с крыши дома по Большому Сампсониевскому проспекту на лоджию одной из квартир на четвертом этаже. Мужчина проник в жилище, отжав балконную дверь, и похитил оттуда драгоценные украшения, ювелирные изделия и деньги. Материальный ущерб превысил 600 тыс. рублей.

Когда злоумышленника задержали, он расстроился, от дачи показаний отказался. В ходе обыска обнаружена коробка с частью похищенного, все вернули потерпевшему.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист похитил из магазина на проспекте Большевиков бытовую химию.

Фото: Piter.TV