  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивист похитил из магазина на проспекте Большевиков бытовую химию
Сегодня, 14:41
161
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист похитил из магазина на проспекте Большевиков бытовую химию

0 0

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 2 июля в надзорном ведомстве. 

В марта обвиняемый похитил из магазина в доме 2А по проспекту Большевиков три упаковки капсул для стирки и 11 тюбиков зубной пасты. Ущерб составит свыше 4,5 тыс. рублей. Бытовую химию мужчина забрал для личных нужд. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга вынес приговор мужчине, признанному виновным в совершении серии квартирных краж. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии