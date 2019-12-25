Рецидивист похитил из магазина на проспекте Большевиков бытовую химию

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили 2 июля в надзорном ведомстве.

В марта обвиняемый похитил из магазина в доме 2А по проспекту Большевиков три упаковки капсул для стирки и 11 тюбиков зубной пасты. Ущерб составит свыше 4,5 тыс. рублей. Бытовую химию мужчина забрал для личных нужд.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга вынес приговор мужчине, признанному виновным в совершении серии квартирных краж.

Фото: Piter.TV